Рууд после победы над Тсонга: «Я хочу поговорить не о матче, а о Жо. Он хороший пример того, каким должен быть игрок»

обратился к Жо-Вильфреду Тсонга, который сегодня провел последний одиночный матч в карьере. Рууд обыграл его в первом круге (6:7, 7:6, 6:2, 7:6).

«Отличный матч, но я хочу поговорить не о нем, а о Жо. Мне тяжело говорить. Мне и всем игрокам грустно, что ты уходишь. Ты вдохновлял меня и многих других молодых игроков по всему миру. Спасибо за все воспоминания.

У меня столько приятных воспоминаний о том, как я смотрел матчи Жо по телевизору. Он такой отличный парень, замечательный человек на корте и за его пределами. Он хороший пример того, каким должен быть игрок», – сказал Рууд, сдерживая слезы во время послематчевого интервью.

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