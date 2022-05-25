Фриц о том, что он якобы призвал игроков «устраивать мегасрывы»: «Йоу, я больше никогда не буду отвечать на вопросы журналистов»

Американец Тэйлор Фриц раскритиковал газету Daily Express за статью о том, что он якобы «призывает и других игроков вести себя безумнее и устраивать мегасрывы».

«Йоу, я больше никогда не буду отвечать на вопросы журналистов. Заголовок совершенно безумный. Покажите мне, где я призывал кого-нибудь устраивать «мегасрывы».

Давайте я поясню свою позицию. Я считаю, что безумствовать/заводиться/взаимодействовать с трибунами – это интересно. Поэтому должна быть возможность делать это, не опасаясь, что тебя оштрафуют. Но только если это не создает опасность для других. Вот это недопустимо и должно караться строже, чем раньше.

Daily Express, это ужасно. Вам должно быть стыдно».

Также Фриц прокомментировал то, что игроки прошлого больше взаимодействовали с трибунами.

«Я недавно видел видео, как залез на трибуны и отпил у кого-то шампанского. Это же забавно и интересно. Но сейчас за такое точно оштрафовали бы».

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