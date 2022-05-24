Фриц о тиктоке про жизнь теннисистов: «Теннис должен стать привлекательным для молодого поколения. Я всегда об этом мечтал»

Американец Тэйлор Фриц оценил тикток своей девушки Морган Риддл о закулисье жизни теннисистов. Он собрал почти 800 тысяч просмотров.

«Думаю, сейчас для тенниса важнее всего сделать его более веселым и интересным, а еще привлекательным для молодого поколения. Я всегда мечтал о том, чтобы теннис был популярен среди молодежи.

Мне кажется, люди этого возраста больше реагируют на драматичные моменты и всякие сумасшедшие вещи, поэтому, может быть, с этой точки зрения нам стоит позволять игрокам чуть больше».

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