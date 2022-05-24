Сэвилл о недопуске россиян на «Уимблдон»: «Сложно комментировать. Я и так теперь уже не смогу вернуться в Россию»

ответила, сочувствует ли она россиянам, отстраненным от «Уимблдона». В начале карьеры Сэвилл выступала за Россию, а теперь представляет Австралию.

«И да, и нет. Сложно комментировать. Я и так теперь уже не смогу вернуться в Россию...

Я, безусловно, поддерживаю украинских игроков... Представьте, что у вас нет дома.

Трудно сказать однозначно, потому что у меня очень много друзей в России. Например, Касаткина – одна из моих лучших подруг. Я хочу, чтобы она играла, но они тоже понимают это решение».

На вопрос, было ли ей трудно из-за этих дружеских отношений, она сказала: «Я по-прежнему отношусь ко всем одинаково и не меняю своего отношения к людям. Да, для меня ничего не изменилось».

Также Сэвилл прокомментировала лишение «Уимблдона» рейтинговых очков в ответ на отстранение.

«С очками сложный вопрос. Мне нужно решить, стоит ли играть квалификацию, или, возможно, сыграть [другой турнир] на неделе перед «Уимблдоном». Я пока думаю.

Призовые на «Уимблдоне» хорошие, поэтому хотелось бы пройти квалификацию, но решение я приму позже.

Вопрос сложный. Думаю, «Уимблдон» останется «Уимблдоном». Некоторые говорят, что турнир будет выставочным. Не думаю, что он когда-нибудь станет выставочным. Кто бы ни выиграл, они все равно станут чемпионами «Уимблдона».

Это непросто, но решения, которые мне придется принять. Конечно, большинство предпочло бы играть за очки, и мне жаль украинских девушек и парней, потому что читаешь российские новости и...

Бывают вещи и похуже, чем не сыграть на «Уимблдоне».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане