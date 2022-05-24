Денис Шаповалов: «Я не согласен ни с «Уимблдоном», ни с ATP. А с игроками вообще ничего не обсуждали»

Денис Шаповалов прокомментировал решение туров лишить «Уимблдон» рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

– Я не согласен с решением лишать «Уимблдон» очков, но понимаю, что в нем должны участвовать все. Я полностью понимаю политику ATP в этом вопросе и ту ситуацию, в которой они оказались.

В турнирах должны участвовать лучшие игроки, и неважно, откуда они. Все должны иметь возможность соревноваться.

Но все же я не согласен с решением по очкам. От этого пострадают в основном топы – Новак, я, Хуби, Берреттини, мы потеряем много очков.

Так что это сложно. Думаю, можно было бы пойти по другому пути, например, заморозить 50% очков, как это делалось в прошлом году. Так было бы более справедливо. Есть еще пример Фучовича, который после «Уимблдона» может выпасть из топ-100.

Есть те, которые хорошо играют на траве, и «Уимблдон» для них – редкая возможность набрать очки. И если лишить их этого шанса, им будет очень тяжело. Все-таки травяной сезон очень короткий.

– Некоторые игроки говорили, что с ними не советовались, и это было еще одним поводом для недовольства. Вы вообще участвовали в каких-либо дискуссиях по этому поводу?

– Нет, ни разу. С игроками зачастую никогда не советуются.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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