Кербер о том, что ушла с матчболов в первом круге РГ: «Нет никакого секрета – я просто оставила на корте свое сердце»

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Анжелик Кербер прокомментировала победу над Магдаленой Фрех в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:3, 7:5. В решающем сете немка ушла с 3:5 и двух матчболов.

«Думаю, здесь нет никакого секрета – я выложилась без остатка, оставила на корте свое сердце. Было невероятно получить такую поддержку. В третьем сете я выстояла во многом благодаря зрителям.

При 4:5 в третьем сете я старалась использовать уверенность, которую приобрела на прошлой неделе в Страсбурге. Я знаю, что могу переворачивать матчи и главное концентрироваться на каждом розыгрыше».

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