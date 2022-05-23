Кербер отыграла два матчбола и впервые с 2018-го прошла круг на «Ролан Гаррос»

Экс-первая ракетка мира в первом круге обыграла Магдалену Фрех – 2:6, 6:3, 7:5. Матч продолжался 2,5 часа, и в решающем сете Кербер ушла с 3:5 и двух матчболов.

34-летняя немка вышла во второй круг в Париже впервые с 2018-го. «Ролан Гаррос» – единственный «Большой шлем», который экс-первая ракетка мира не выигрывала. Ее лучший результат – четвертьфинал.

В субботу Кербер стала чемпионкой в Страсбурге, выиграв финал за 3,5 часа на трех тай-брейках.

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