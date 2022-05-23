Наоми Осака: «Обычно после поражений три дня не захожу в соцсети»

Экс-первая ракетка мира рассказала, как справляется с негативными сообщениями в соцсетях после поражений.

«Если честно, я не читаю сообщения. И у меня установлены фильтры на определенные слова.

Вообще обычно я жду после поражений три дня. Твиттер и инстаграм у меня настроены так, что я вижу только сообщения верифицированных аккаунтов – поэтому мне приходят новости о том, что я проиграла. И я стараюсь пару дней подождать.

А в твиттер я вообще почти не захожу, потому что там больше всего негатива».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе