Наоми Осака: «Обычно после поражений три дня не захожу в соцсети»

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Экс-первая ракетка мира Наоми Осака рассказала, как справляется с негативными сообщениями в соцсетях после поражений.

«Если честно, я не читаю сообщения. И у меня установлены фильтры на определенные слова.

Вообще обычно я жду после поражений три дня. Твиттер и инстаграм у меня настроены так, что я вижу только сообщения верифицированных аккаунтов – поэтому мне приходят новости о том, что я проиграла. И я стараюсь пару дней подождать.

А в твиттер я вообще почти не захожу, потому что там больше всего негатива».

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