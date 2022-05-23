Наоми Осака: «Я не уверена на 100%, поеду ли на «Уимблдон». Я из тех, кого мотивирует возможность подняться в рейтинге»

Наоми Осака прокомментировала решение туров лишить «Уимблдон» рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.
«Я не уверена на 100%, поеду ли на «Уимблдон».
Я бы с радостью поехала, чтобы получить опыт на траве... Но я из тех игроков, которых мотивирует возможность подняться в рейтинге.
Намерение было хорошее, но реализация не очень.
Мне кажется, если я буду играть «Уимблдон» без очков, это будет больше похоже на выставочный турнир.
Я знаю, что это не так, но в голове возникает именно такое ощущение, и каждый раз, когда я думаю о турнире как о выставочном, я просто не могу выложиться на 100%.
Я еще не приняла решение, но больше склоняюсь к тому, чтобы не играть, учитывая нынешние обстоятельства. Возможно, мое решение изменится, но я хочу получить больше опыта на траве и знаю, что на турнире в Берлине разыгрываются очки».