Наоми Осака: «Я не уверена на 100%, поеду ли на «Уимблдон». Я из тех, кого мотивирует возможность подняться в рейтинге»

прокомментировала решение туров лишить рейтинговых очков в ответ на отстранение россиян и белорусов.

«Я не уверена на 100%, поеду ли на «Уимблдон».

Я бы с радостью поехала, чтобы получить опыт на траве... Но я из тех игроков, которых мотивирует возможность подняться в рейтинге.

Намерение было хорошее, но реализация не очень.

Мне кажется, если я буду играть «Уимблдон» без очков, это будет больше похоже на выставочный турнир.

Я знаю, что это не так, но в голове возникает именно такое ощущение, и каждый раз, когда я думаю о турнире как о выставочном, я просто не могу выложиться на 100%.

Я еще не приняла решение, но больше склоняюсь к тому, чтобы не играть, учитывая нынешние обстоятельства. Возможно, мое решение изменится, но я хочу получить больше опыта на траве и знаю, что на турнире в Берлине разыгрываются очки».

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