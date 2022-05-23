Кори Гауфф: «Для меня очень важны образование и семья. У меня в семье много учителей»

объяснила, почему для нее важно образование.

«Для меня очень важны образование и семья. Родители окончили колледж, а бабушки – учительницы, и у меня в семье много учителей.

Для меня было важно окончить школу. Я знаю, что многие в туре не получают образование, потому что занимаются теннисом, но у меня, помимо него, есть и другие интересы, и знания точно в них пригодятся».

Также она поделилась, какие предметы ей нравились, в отличие от математики.

«Мне очень нравится писать. История тоже. Наверное, мне больше всего нравится изучать Первую и Вторую мировые войны, особенно когда путешествуешь по миру и можешь увидеть места событий».

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