Джокович потеряет первое место в рейтинге через неделю после «Ролан Гаррос», если не защитит титул

Теги Новак Джокович рейтинги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев может вернуться на первое место рейтинга по итогам «Ролан Гаррос».

Если Новак Джокович выиграет титул, то останется №1.

Если Джокович не выйдет в полуфинал, то и у Медведева, и у Александра Зверева есть возможность его обойти.

Очки на 6 июня с учетом результата на «Ролан Гаррос»

Поскольку в прошлом году «Большой шлем» прошел на неделю позже обычного, на неделе, начинающейся 6 июня, еще будут учитываться очки за «Ролан Гаррос»-2021.

13 июня у Джоковича сгорят 2000 очков за титул. Если он не выиграет турнир в этом году, то потеряет первое место.

Если Медведев дойдет до финала «Ролан Гаррос», он вернется на первое место 13 июня, даже если Джокович возьмет титул.

Если Зверев выиграет турнир, а Медведев не выйдет в финал, то рейтинг возглавит немец.

Если Медведев дойдет до полуфинала и заработает больше 15 очков на турнире в Хертогенбоше (начнется 6 июня), то не позволит Звереву стать первым 13 июня, даже если немец выиграет «Ролан Гаррос».

Очки на 13 июня с учетом результата на «Ролан Гаррос», но без учета потенциальных очков за турниры, начинающиеся 6 июня

Единственное, что может повлиять на эти расклады, – wild card Джоковича или Зверева на турниры, которые начнутся 6 июня. Медведев уже заявлен в Хертогенбош.

Надаль и Джокович сыграют в 1/4? Кто остановит Швентек? Касаткина в полуфинале? Разбираем сетки «Ролан Гаррос»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Опрос

Кто выиграет мужской «Ролан Гаррос»?
2663 голосa
Рафаэль Надаль
24%
Рафаэль Надаль
Новак Джокович
34%
Новак Джокович
Карлос Алькарас
23%
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
5%
Стефанос Циципас
Александр Зверев
1%
Александр Зверев
Даниил Медведев
8%
Даниил Медведев
Андрей Рублев
2%
Андрей Рублев
кто-то другой
3%
коты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные