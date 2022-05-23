Джокович потеряет первое место в рейтинге через неделю после «Ролан Гаррос», если не защитит титул

может вернуться на первое место рейтинга по итогам .

Если Новак Джокович выиграет титул, то останется №1.

Если Джокович не выйдет в полуфинал, то и у Медведева, и у есть возможность его обойти.

Очки на 6 июня с учетом результата на «Ролан Гаррос»

Поскольку в прошлом году «Большой шлем» прошел на неделю позже обычного, на неделе, начинающейся 6 июня, еще будут учитываться очки за «Ролан Гаррос»-2021.

13 июня у Джоковича сгорят 2000 очков за титул. Если он не выиграет турнир в этом году, то потеряет первое место.

Если Медведев дойдет до финала «Ролан Гаррос», он вернется на первое место 13 июня, даже если Джокович возьмет титул.

Если Зверев выиграет турнир, а Медведев не выйдет в финал, то рейтинг возглавит немец.

Если Медведев дойдет до полуфинала и заработает больше 15 очков на турнире в Хертогенбоше (начнется 6 июня), то не позволит Звереву стать первым 13 июня, даже если немец выиграет «Ролан Гаррос».

Очки на 13 июня с учетом результата на «Ролан Гаррос», но без учета потенциальных очков за турниры, начинающиеся 6 июня

Единственное, что может повлиять на эти расклады, – wild card Джоковича или Зверева на турниры, которые начнутся 6 июня. Медведев уже заявлен в Хертогенбош.

Надаль и Джокович сыграют в 1/4? Кто остановит Швентек? Касаткина в полуфинале? Разбираем сетки «Ролан Гаррос»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе