Тим потерпел 11-е поражение подряд и второй год подряд вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл Уго Делльену – 3:6, 2:6, 4:6.
Двукратный финалист в Париже второй раз подряд проиграл в первом круге. До прошлого года он никогда не вылетал с «Ролан Гаррос» после первого же матча.
Сейчас Тим возвращается после травмы запястья, и он проиграл все семь матчей в этом сезоне. С учетом прошлого года у него уже 11 поражений подряд.
В матче с Делльеном у австрийца не было ни одного брейк-пойнта.
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