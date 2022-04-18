Доминик Тим: «Надеюсь, в 2023-м я закреплюсь среди топ-игроков, как было в прошлом, а именно – выиграю «Ролан Гаррос»

оценил свой уровень перед турниром в Белграде. В этом году австриец вернулся после травмы запястья и провел один матч – проиграл на старте «Челленджера» в Марбелье.

«Не знаю, как буду играть, но точно буду бороться за каждое очко. Мой сезон начинается в Белграде, и я планирую играть каждую неделю перед «Ролан Гаррос». Я готов к первому матчу.

Для меня очень важно снова начать играть. В Белграде у меня будет возможность играть и тренироваться со многими теннисистами топ-10. Я не уверен в своей игре и физической форме, но считаю, что важно бороться за каждое очко. Я надеюсь вернуться на высокий уровень. Приближается «Ролан Гаррос», особенный турнир, и я с нетерпением его жду. Я не знаю, чего ожидать. Надеюсь, в 2023-м я закреплюсь среди топ-игроков, как было в прошлом, а именно – выиграю , потому что я планирую быть на пике формы на этом турнире».

Завтра Тим сыграет с Джоном Миллманом.

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