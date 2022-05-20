Федерер о возвращении в тур: «Я жду разрешения врачей, но в принципе уже готов снова отдать все силы»

Роджер Федерер поделился новостями о восстановлении после операций на колене. 20-кратный чемпион «Больших шлемов» не выступает с «Уимблдона»-2021.

«Я жду разрешения врачей, но в принципе уже готов снова отдать все силы. Я как скаковая лошадь, которая не находит себе места в ожидании старта».

Накануне его агент Тони Годсик сообщил, что швейцарец вернется в тур на Кубке Лэйвера. В этом году он пройдет 23-25 сентября.

Федерер казался биороботом и долго побеждал возраст с травмами. Хотя методы у него самые простые: массаж, растяжка, сон

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