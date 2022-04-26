Федерер сыграет на осеннем турнире в Базеле

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер планирует сыграть на октябрьском турнире в Базеле.
Сейчас швейцарец, которому 8 августа исполнится 41 год, восстанавливается после операции на колене. Он не играл с «Уимблдона»-2021.
Также планируется, что в сентябре Федерер сыграет в Кубке Лэйвера.
В Базеле швейцарец побеждал 10 раз, в том числе выиграл там последний из своих 103 титулов.
Федерер казался биороботом и долго побеждал возраст с травмами. Хотя методы у него самые простые: массаж, растяжка, сон
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