Федерер сыграет на осеннем турнире в Базеле

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» планирует сыграть на октябрьском турнире в Базеле.

Сейчас швейцарец, которому 8 августа исполнится 41 год, восстанавливается после операции на колене. Он не играл с «Уимблдона»-2021.

Также планируется, что в сентябре Федерер сыграет в Кубке Лэйвера.

В Базеле швейцарец побеждал 10 раз, в том числе выиграл там последний из своих 103 титулов.

Федерер казался биороботом и долго побеждал возраст с травмами. Хотя методы у него самые простые: массаж, растяжка, сон

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