Себастьян Баес: «Роджер Федерер – король, он идеален»

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37-я ракетка мира Себастьян Баес рассказал о своем подходе к карьере. В Эшториле 21-летний аргентинец выиграл первый титул в карьере. 

«Уважение, ежедневная упорная работа и поиск совершенства в мелочах – для меня это ключевые аспекты. Я взял ракетку в руки в два года и с тех пор ее не отпускаю.

Мой кумир? Роджер Федерер – король, он идеален».

Также он высказался о сравнениях с Диего Шварцманом. Их сравнивают из-за невысокого роста (170 см).

«Мы разные игроки, нас не нужно сравнивать. Это плохо. Диего – это Диего, а Себа – это Себа. У него большая карьера, а моя только начинается. Посмотрим, что будет дальше».

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