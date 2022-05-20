Агент Федерера: «Думаю, Роджер хотел бы еще раз выступить на «Уимблдоне». Но он не будет спешить с возвращением»

Агент Роджера Федерера Тони Годсик рассказал о реабилитации швейцарца.

«Сейчас Роджер находится на том этапе, где и должен быть. К сожалению, ему нужно время. Он собирается выступить на Кубке Лэйвера и в Базеле.

Он может вернуться и раньше, но все же это маловероятно. Он не хочет подтвердить участие в каком-то турнире, а потом сняться. Но до Кубка Лэйвера достаточно времени.

На этот раз Роджер не будет спешить с возвращением. Он должен знать, что готов на 100%. Недостаточно только привести колено в порядок, нужно еще укрепить мышцы и поработать над выносливостью. Я знаю, что он воодушевлен текущим положением дел.

Я не врач, но очень надеюсь, что Роджер сможет полностью восстановиться в течение лета, провести несколько турниров осенью и дать себе шанс в 2023 году. А потом он оценит ситуацию.

Сыграв на «Уимблдоне» в прошлом году, Роджер подверг ногу большой нагрузке. Но думаю, он хотел бы выступить там еще раз. Для него это невероятно особенное место».

Федерер казался биороботом и долго побеждал возраст с травмами. Хотя методы у него самые простые: массаж, растяжка, сон

Федерер все еще прекрасен, но все же не вечен. Проиграл «Уимблдон» с баранкой и выглядел на свои 40

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе