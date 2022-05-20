Чесноков о первом сопернике Медведева на «Ролан Гаррос»: «Даня даже в нынешнем состоянии должен выигрывать. Но Банис может провести матч жизни»

Теги ATP Андрей Чесноков Факундо Банис Андрей Рублев Даниил Медведев Сун Ву Квон Теннис

Андрей Чесноков оценил соперника Даниила Медведева по первому кругу «Ролан Гаррос». Россиянин на старте сыграет с Факундо Банисом.

«Банис – хороший игрок, даже если бы у Медведева не было травмы, то он бы рогом упирался. Но Даня даже в таком состоянии должен выиграть.

Вдруг он будет не в своей тарелке, а все-таки какой стимул будет для него сыграть против второго игрока в мире. Если Банис проиграет – ничего страшного, а если выиграет – это будет фантастика. Он может провести матч жизни».

Также он поделился ожиданиями от встречи Андрея Рублева и Сун Ву Квона.

«Квон по зубам Андрею. Первый матч будет непростым для Рублева, кореец может вцепиться. Рублев временами чувствует какую-то неуверенность, у него нет хорошего результата, может быть, это неплохо, потому что у него сейчас есть время подготовиться и настроиться на «Ролан Гаррос», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев вернулся после грыжи: провалил полматча, ужасно подавал и поменял 4 ракетки. Но был и хороший отрезок

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