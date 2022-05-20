Чесноков о первом сопернике Медведева на «Ролан Гаррос»: «Даня даже в нынешнем состоянии должен выигрывать. Но Банис может провести матч жизни»

Андрей Чесноков оценил соперника Даниила Медведева по первому кругу «Ролан Гаррос». Россиянин на старте сыграет с Факундо Банисом.

«Банис – хороший игрок, даже если бы у Медведева не было травмы, то он бы рогом упирался. Но Даня даже в таком состоянии должен выиграть.

Вдруг он будет не в своей тарелке, а все-таки какой стимул будет для него сыграть против второго игрока в мире. Если Банис проиграет – ничего страшного, а если выиграет – это будет фантастика. Он может провести матч жизни».

Также он поделился ожиданиями от встречи Андрея Рублева и Сун Ву Квона.

«Квон по зубам Андрею. Первый матч будет непростым для Рублева, кореец может вцепиться. Рублев временами чувствует какую-то неуверенность, у него нет хорошего результата, может быть, это неплохо, потому что у него сейчас есть время подготовиться и настроиться на «Ролан Гаррос», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев вернулся после грыжи: провалил полматча, ужасно подавал и поменял 4 ракетки. Но был и хороший отрезок

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