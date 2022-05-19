Матс Виландер: «У Джоковича была идеальная подготовка к «Ролан Гаррос». Лучше, чем у Алькараса»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Матс Виландер Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Экс-первая ракетка мира Матс Виландер оценил форму Новака Джоковича и Карлоса Алькараса перед «Ролан Гаррос».

«Мне кажется, у Новака была идеальная подготовка к «Ролан Гаррос». Я бы лучше прошел подготовку Новака, чем Алькараса. Он выиграл в Риме, неделю отдохнул и приехал в Париж.

Я считаю, что Алькарасу будет мало одной уверенности, чтобы взять «Ролан Гаррос». Ему придется начинать с нуля, снова начать хорошо играть, а потом надеяться, что первые несколько матчей получатся хорошими. Тогда он снова будет в игре.

Может быть, Стефанос Циципас в этом году будет ближе к титулу, чем когда-либо. Вообще я весь в предвкушении. Сейчас в туре много разных молодых игроков, которые по-разному выглядят, по-разному играют. Даже просто бьют по-разному».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные