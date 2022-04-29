Халеп о работе с Муратоглу: «Я всегда считала его отличным тренером. Теперь у меня есть подтверждение»

высказалась о работе с тренером Патриком Муратоглу. Они объявили о сотрудничестве в начале апреля, и в Мадриде румынка проводит первый турнир под его руководством.

«Каждый раз, когда начинаешь с кем-то работать, это трудно, потому что ты нервничаешь, не знаешь, как сложится. Но я была уверена, что все будет хорошо, потому что у меня прекрасные отношения с [Муратоглу].

Для меня это честь, потому что я всегда считала его отличным тренером. Теперь у меня есть подтверждение, и он очень помогает мне во всем, что я должна улучшить и выполнить на корте».

Халеп вышла во второй круг, где поборется с Паулой Бадосой.

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