Бадоса об Алькарасе: «Конечно, Карлос сумасшедший. Журналисты спрашивают, могу ли я дать ему совет. Но вообще это он должен мне что-нибудь посоветовать»

Паула Бадоса прокомментировала успехи Карлоса Алькараса. В этом сезоне испанец выиграл три титула и дебютировал в топ-10.

«Конечно, Карлос сумасшедший. Иногда журналисты, особенно испанские, спрашивают, могу ли я дать ему какой-то совет. Но вообще это он должен мне что-нибудь посоветовать!

Потому что в его годы я не играла на таком уровне. Думаю, он движется в правильном направлении.

Он очень скромный и заслуживает все, что с ним сейчас происходит. Дальше он будет только расти, и это хорошо для мирового тенниса, но особенно – для испанских игроков».

Алькарас станет великим теннисистом: в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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