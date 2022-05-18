Даниил Медведев: «Грунт для моего тела – самое опасное покрытие. Каждый раз, каждый год я прохожу через одни и те же проблемы»

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Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на «Ролан Гаррос». Вчера россиянин провел и проиграл первый матч после операции по удалению грыжи.

«Грунт для моего тела – самое опасное покрытие. Каждый раз, каждый год я прохожу через одни и те же проблемы. На этом покрытии я не могу играть на 100% своих возможностей.

Конечно, меня не назовешь фаворитом «Ролан Гаррос», но я хочу хорошо выступить. Если найду свою игру, то могу быть опасным».

Медведев вернулся после грыжи: провалил полматча, ужасно подавал и поменял 4 ракетки. Но был и хороший отрезок

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