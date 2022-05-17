Медведев проиграл первый матч после возвращения в тур. Гаске прервал серию из 36 поражений от топ-2

проиграл во втором круге турнира в Женеве (2:6, 6:7).

Медведев провел первый матч с конца марта – он вернулся в тур после операции по удалению грыжи.

35-летний француз прервал серию из 15 поражений от соперников из топ-5. Общий счет стал 10:60.

Также Гаске прервал серию из 36 поражений от топ-2. Он проиграл все матчи, кроме первого, когда в 2005 году на «Мастерсе» в Монте-Карло выбил №1 . Гаске тогда был квалифаером и стоял за пределами топ-100.

Таким образом, Гаске впервые в карьере обыграл №2. Теперь у него есть победы над всеми номерами в топ-100.

За выход в полуфинал Гаске поборется с Марко Чеккинато или Камилом Майхржаком.

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