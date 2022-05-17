Тренер Медведева: «У меня впечатление, что Даниил возвращается из отпуска, а не после травмы. Настолько гладко все прошло»

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара высказался о возвращении россиянина на грунт.

Медведев не выступал после «Мастерса» в Майами и перенес операцию по удалению грыжи.

«У меня впечатление, что Даниил возвращается из отпуска, а не после травмы (улыбается). Настолько гладко все прошло. Каждый раз выяснялось, что он может сделать больше, чем днем ранее. Последним ударом, который предстояло испытать, была подача. На четвертой неделе мы возобновили обычные тренировки и приступили к полноценной подготовке.

В этом году он стал спокойнее [на грунте], его легче тренировать. Даниил понимает, что с возвращением на грунт нужно быть терпимее. Поэтому он немного ослабляет давление, даже если знает, что на этом покрытии его игра менее действенна против определенных типов соперников.

Даниил похож на Сампраса. Когда он приезжает в Париж, он надеется на сухую погоду, чтобы мяч летел быстрее. Более высокий отскок делает его игру результативнее».

О «Ролан Гаррос»

– сам по себе цель. Мы в Женеве, чтобы у нас было как можно больше ориентиров, учитывая ситуацию. Мы стремимся выступить как минимум не хуже, чем в прошлом году».

О травяном сезоне

«Цель – выиграть три травяных турнира, куда он заявлен».

Медведев планирует сыграть в Хертогенбоше, Галле и на Мальорке.

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