Медведев о турнире в Женеве: «Решил, что будет полезно провести несколько матчей для подготовки к «Ролан Гаррос». Несколько – надеюсь, больше одного»

Теги ATP Geneva Open Даниил Медведев Теннис

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что готов к возвращению после удаления грыжи. В Женеве он проведет первый турнир после операции.

«Чувствую себя отлично. Мне удалось провести две недели хороших тренировок и неделю полноценных тренировок. Я решил, что будет полезно провести несколько матчей здесь для подготовки к «Ролан Гаррос». Несколько – надеюсь, больше одного.

Мне никогда не было легко сразу же хорошо начать на грунте. Но я хорошо себя чувствую. Физически я готов».

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