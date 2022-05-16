Жабер об успешных результатах на грунте: «Может быть, другие игроки теперь смотрят на меня и думают: «Вот дерьмо, мне играть с Онс». Я бы этого хотела»

Онс Жабер поделилась ожиданиями от Ролан Гаррос в контексте успешных выступлений на грунте. Представительница Туниса выиграла турнир в Мадриде и дошла до финала в Чарлстоне и Риме.

«Эти победы помогли мне в плане уверенности в себе и внутренних ожиданий. Еще теперь я строже отношусь к самой себе.

Я хочу быть на второй неделе на всех «Больших шлемах», хочу превзойти свои результаты на каждом турнире. Думаю, настрой у моих соперниц теперь будет другим.

Может быть, другие игроки теперь смотрят на меня и думают: «Вот дерьмо, мне играть с Онс». Я бы этого хотела».

Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер топ. И пишет историю арабского тенниса

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