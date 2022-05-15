Жабер о Швентек: «Ига нам показывает, как нужно работать. Раньше это делала Серена – она тянула всех за собой»

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Седьмая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала то, что Ига Швентек выиграла 27 матчей подряд. Жабер, сама одержавшая 11 побед подряд, встретится с ней в финале в Риме.

«Это очень важно – особенно потому, что женский теннис критиковали за отсутствие стабильности и так далее.

Сейчас Ига нам показывает, как нужно работать. Раньше это делала Серена – она тянула всех за собой. Теперь эту роль играет Ига. Эш [Барти] тоже так делала.

Я искренне благодарна Иге за то, что она всех нас вдохновляет. И не только Ига, но и другие игроки. Когда уровень поднимается, мы все становимся лучше.

Джокович тоже об этом говорил – только про Федерера с Надалем. У нас то же самое. Мы должны подбадривать друг друга и подталкивать друг друга вперед».

Также Жабер рассказала, как будет настраиваться на финал.

«Ига уже вечность не проигрывала, и мне кажется, что другим ее соперницам, возможно, не хватало веры, что они могут ее победить. В Майами и Индиан-Уэллс она играла невероятно. Сейчас играет здорово. Но она человек. Об этом нужно помнить».

Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер топ. И пишет историю арабского тенниса

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