Онс Жабер: «После поражений нет мысли: «Ладно, я проиграла, просто двигаемся дальше». Мне нужно разобраться, что произошло в том матче»

ответила, как ей удалось достичь такого уровня уверенности, который помог ей выйти во второй полуфинал WTA 1000 в карьере.

Накануне она победила (6:3, 6:2), которой проиграла два предыдущих матча.

«Определенная подготовка к матчу помогает обрести желаемую уверенность. В плане стресса, физической формы или того, что я не позволяю разочарованиям помешать мне думать на корте.

Много сыгранных матчей тоже помогают стать увереннее в себе. Я проиграла несколько, в которых, как мне казалось, могла победить, но потом сосредоточилась на том, что сделала не так. Я думаю, это большой прогресс, потому что после поражений нет мысли: «Ладно, я проиграла, просто двигаемся дальше». Нет, мне нужно разобраться, что произошло в том матче.

Я стала более зрелой, и именно это сделало меня тем игроком, которым я являюсь сегодня. Мне все еще очень хочется понять, что я могу привнести.

Этот турнир учит меня упорству, потому что матч с Симоной и победа над ней были необходимы для достижения целей, о которых я говорила. Так почему бы не подняться в топ-5 и не выиграть больше титулов?

Поэтому я рада, что мне удалось справиться с этим испытанием, но турнир еще не закончен. Посмотрим, каким будет следующее».

Теперь Жабер встретится с Екатериной Александровой.

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