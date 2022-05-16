Рейтинг ATP. Циципас обошел Надаля, Рууд вернулся в топ-8

Стефанос Циципас стал четвертой ракеткой мира. Финалист «Мастерса» в Риме обошел Рафаэля Надаля.

Каспер Рууд поднялся на две позиции и стал №8.

FedEx ATP Rankings

Положение на 16 мая 2022

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