Рейтинг ATP. Циципас обошел Надаля, Рууд вернулся в топ-8

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Стефанос Циципас стал четвертой ракеткой мира. Финалист «Мастерса» в Риме обошел Рафаэля Надаля.

Каспер Рууд поднялся на две позиции и стал №8.

FedEx ATP Rankings

Положение на 16 мая 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8660
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 7980
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7200
4 (5) Стефанос Циципас (Греция) 6170
5 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 5525
6 (6) Карлос Алькарас (Испания) 4770
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 3945
8 (10) Каспер Рууд (Норвегия) 3940
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3850
10 (8) Маттео Берреттини (Италия) 3805
24 (24) Карен Хачанов (Россия) 1665
36 (45) Кристиан Гарин (Чили) 1168
39 (35) Аслан Карацев (Россия) 1128
143 (156) Павел Котов (Россия) 443
147 (148) Роман Сафиуллин (Россия) 428

 

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