Рейтинг ATP. Циципас обошел Надаля, Рууд вернулся в топ-8

Стефанос Циципас стал четвертой ракеткой мира. Финалист «Мастерса» в Риме обошел Рафаэля Надаля.
Каспер Рууд поднялся на две позиции и стал №8.
FedEx ATP Rankings
Положение на 16 мая 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8660
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|7980
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7200
|4 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6170
|5 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5525
|6 (6)
|Карлос Алькарас (Испания)
|4770
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|3945
|8 (10)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3940
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3850
|10 (8)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3805
|24 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|1665
|36 (45)
|Кристиан Гарин (Чили)
|1168
|39 (35)
|Аслан Карацев (Россия)
|1128
|143 (156)
|Павел Котов (Россия)
|443
|147 (148)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|428
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