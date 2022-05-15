Медведев об отстранении от «Уимблдона»: «С одной стороны, я могу понять это решение, а с другой – считаю несправедливым»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал отстранение россиян от «Уимблдона» и других турниров в Великобритании.
«Это очень много обсуждали. Я просто следил за ситуацией, потому что решение принимать не мне. Это дело «Уимблдона», ATP и, может быть, британских властей.
Ситуация сложная. Как и в любой ситуации, если спросить 100 игроков, услышишь 100 мнений.
Если я смогу сыграть – с радостью сыграю. Я люблю «Уимблдон». Если не смогу – попробую сыграть другие турниры и подготовиться к следующему году, если тогда будет возможность выступить.
Поскольку меня не было в туре, с другими игроками я лично не общался. В субботу я приехал сюда (на турнир в Женеву – Sports.ru), и появилась такая возможность. Если они захотят, мы можем обсудить эту тему.
Я точно не знаю, что происходит, окончательное ли это решение».
В другом интервью Медведев назвал решение несправедливым.
«С одной стороны, я могу его понять, а с другой – считаю несправедливым. Это сложная ситуация, которая создает прецедент и ставит другие соревнования с неприятное положение. Где грань? По каким правилам возможно отстранение?
Юридически теннисисты считаются независимыми подрядчиками. И сейчас в Великобритании россияне имеют право на работу.
Если будет возможность сыграть, я с радостью сыграю. Если нет – смирюсь».
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