Медведев об отстранении от «Уимблдона»: «С одной стороны, я могу понять это решение, а с другой – считаю несправедливым»

Вторая ракетка мира прокомментировал отстранение россиян от и других турниров в Великобритании.

«Это очень много обсуждали. Я просто следил за ситуацией, потому что решение принимать не мне. Это дело «Уимблдона», и, может быть, британских властей.

Ситуация сложная. Как и в любой ситуации, если спросить 100 игроков, услышишь 100 мнений.

Если я смогу сыграть – с радостью сыграю. Я люблю «Уимблдон». Если не смогу – попробую сыграть другие турниры и подготовиться к следующему году, если тогда будет возможность выступить.

Поскольку меня не было в туре, с другими игроками я лично не общался. В субботу я приехал сюда (на турнир в Женеву – Sports.ru), и появилась такая возможность. Если они захотят, мы можем обсудить эту тему.

Я точно не знаю, что происходит, окончательное ли это решение».

В другом интервью Медведев назвал решение несправедливым.

«С одной стороны, я могу его понять, а с другой – считаю несправедливым. Это сложная ситуация, которая создает прецедент и ставит другие соревнования с неприятное положение. Где грань? По каким правилам возможно отстранение?

Юридически теннисисты считаются независимыми подрядчиками. И сейчас в Великобритании россияне имеют право на работу.

Если будет возможность сыграть, я с радостью сыграю. Если нет – смирюсь».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе