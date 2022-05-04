Призовой фонд «Ролан Гаррос» составит 43,6 млн евро

«Ролан Гаррос» опубликовал схему распределения призовых на турнире-2022. Призовой фонд составляет 43,6 млн евро.
Призовые поднялись на 6,8% по сравнению с 2019 годом – последним розыгрышем перед пандемией коронавируса.
Призовые «Ролан Гаррос» в одиночном разряде:
- 1-й круг – €62 000;
- 2-й круг – €86 000;
- 3-й круг – €125 800;
- 4-й круг – €220 000;
- 1/4 финала – €380 000;
- 1/2 финала – €600 000;
- Финал – €1 100 000;
- Титул – €2 200 000.
Призовые в парном разряде:
- 1-й круг – €15 500;
- 2-й круг – €25 000;
- 3-й круг – €42 000;
- 1/4 финала – €79 500;
- 1/2 финала – €146 000;
- Финал – €290 000;
- Титул – €580 000.
Призовые в миксте:
- 1-й круг – €5 000;
- 2-й круг – €10 000;
- 1/4 финала – €17 500;
- 1/2 финала – €31 000;
- Финал – €61 000;
- Титул – €122 000.
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