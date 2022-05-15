Сегодня 35-летие Энди Маррея

15 мая 35 лет исполняется сэру Энди Маррею.

Британец – трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира. На вершине рейтинга он провел 41 неделю – это 14-й результат в истории.

Кроме того, Маррей – двукратный олимпийский чемпион. Он единственный, кому удалось защитить олимпийский титул в одиночном разряде и единственный двукратный победитель в одиночке.

Всего британец выиграл 46 титулов (14-й результат в истории и четвертый – среди действующих игроков). 14 титулов он взял на «Мастерсах» – это пятый результат в истории.

Последний титул Маррей выиграл в 2019-м в Антверпене, став первым, кому удалось выиграть турнир в одиночном разряде после замены тазобедренного сустава.

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