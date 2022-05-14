обыграла Дарью Касаткину в полуфинале в Риме (6:4, 1:6, 7:5).

При счете 4:5 в решающем сете она отыграла матчбол на подаче россиянки.

В нынешнем сезоне Жабер выиграла все матчи (21:0), в которых взяла первый сет.

Она вышла в третий финал в 2022-м (Чарлстон, Мадрид). В Испании она взяла титул.

Жабер – четвертая теннисистка, которая в один год вышла в финал в Мадриде и в Риме. До нее это делали:

в 2017-м (титул в Мадриде, финал в Риме);

в 2013-м (два титула);

в 2009-м (два титула).

Завтра она поборется с Игой Швентек, у которой ведет 2:1 в личных встречах. На грунте они еще не играли.

Жабер на данный момент одержала 11 побед подряд, Швентек – 27.

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