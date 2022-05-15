Жабер о победе над Касаткиной: «Для меня много значит, особенно психологически, что я могу отыграться с матчбола»

прокомментировала выход в финал турнира в Риме. В субботу она обыграла Дарью Касаткину (6:4, 1:6, 7:5).

«Я знала, что физически смогу справиться с чем угодно. Я верила, что смогу играть даже четыре недели подряд, что справлюсь. Да, я измотана, но это часть моей работы. Завтра это поможет мне еще поднажать. Остался всего один матч. Я выкладывалась по полной с первого круга, теперь нужно еще раз показать свой максимум».

В этом сезоне Жабер выиграла все матчи, в которых взяла первый сет (21:0). Кроме того, она впервые с 2013 года победила, уйдя с матчбола.

«Для меня много значит, особенно психологически, что я могу отыграться с матчбола. Сегодня я это доказала. Надеюсь, я и дальше буду психологически стойкой, потому что я знаю, что завтра все будет зависеть от психологии».

За титул Жабер поборется с Игой Швентек.

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