1

Мбоко прервала серию из четырех поражений после титула в Монреале

19-летняя Виктория Мбоко вышла во второй круг турнира в Токио.

Она обыграла Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 6:3.

Мбоко выиграла впервые с июля – тогда она стала чемпионкой тысячника в Монреале. Она прервала серию из четырех поражений подряд.

В 1/8 финала канадка встретится с Евой Лис.

Виктория Мбоко – сенсационная чемпионка в Монреале и новая звезда женского тенниса

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoЕва Лис
logoWTA
logoВиктория Мбоко
logoБьянка Андрееску
logoToray Pan Pacific Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Вена (ATP). Рублев сыграет с Норри, Циципас поборется с Музетти, Зверев – с Фернли, Бублик вышел во 2-й круг, Хачанов выбыл
5221 минуту назад
Токио (WTA). Кенин сыграет с Учиджимой, Шнайдер, Фернандес, Мбоко вышли во 2-й круг, Чараева выбыла
2732 минуты назад
Плишкова об отказе Вондроушовой на турнире в Токио: «Маркета просто поняла, что у нее нет шансов, и поэтому решила не продолжать»
340 минут назад
Гуанчжоу (WTA). 1-й круг. П. Кудерметова играет с Ракотоманга Райаона, Захарова встретится с Чжан Шуай, Рахимова, Корнеева выбыли
12сегодня, 06:47Live
Базель (ATP). Баес сыграет с Опелкой, Чилич – с Гоффеном, Шелтон встретится с Майхржаком, Фонсека – с Мпетши Перрикаром, Меньшик вышел во 2-й круг
23сегодня, 06:45
Хачанов проиграл пятый матч подряд
9вчера, 20:32
Синнер о пропуске Кубка Дэвиса: «Моя цель – быть готовым к Австралии. А последние два года я был не в лучшей форме из-за нехватки времени»
8вчера, 19:49
Потапова пришла на матч Грикспора в Вене
9вчера, 19:16Фото
Тсонга о мнении, что Алькарас талантливее Большой тройки: «Мы не знаем, сильнее ли он физически и ментально»
20вчера, 17:58
Де Минаур выиграл 300-й матч в карьере
1вчера, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44