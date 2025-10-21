Мбоко прервала серию из четырех поражений после титула в Монреале
19-летняя Виктория Мбоко вышла во второй круг турнира в Токио.
Она обыграла Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 6:3.
Мбоко выиграла впервые с июля – тогда она стала чемпионкой тысячника в Монреале. Она прервала серию из четырех поражений подряд.
В 1/8 финала канадка встретится с Евой Лис.
Виктория Мбоко – сенсационная чемпионка в Монреале и новая звезда женского тенниса
