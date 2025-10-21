Ник Кириос: «Зверев или Медведев выиграет «Шлем» в 2026 году»

Ник Кириос сделал прогноз на победителя одного из турниров «Большого шлема» в 2026 году.

«Зверев или Медведев выиграет какой-нибудь турнир «Большого шлема» в 2026 году. Думаю, они будут очень мотивированы. Конечно, Синнер и Алькарас – титаны и непреодолимые соперники. Но, думаю, Медведев и Зверев устали от того, что эти двое выигрывают все турниры «Большого шлема». Так что кто-то из них, возможно, победит», – сказал Кириос в интервью UTS.

