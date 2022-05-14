Изнер (208 см) и Шварцман (170 см) вышли в парный финал в Риме

Джон Изнер и Диего Шварцман вышли в финал парного «Мастерса» в Риме.
В полуфинале они обыграли Андрея Голубева и Максимо Гонсалеса (6:4, 4:6, 11-9).
По ходу турнира Изнер и Шварцман выбили двукратных чемпионов «Больших шлемов» и пятых сеяных Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фара.
В одиночке американец и аргентинец оба выбыли во втором круге.
Изнер – первый игрок в истории, который за один год дошел до финалов трех «Мастерсов» с тремя разными партнерами. В Индиан-Уэллс он взял титул с Джеком Соком, в Майами – с Хубертом Хуркачем.
Изнер – один из самых высоких игроков в туре, его рост составляет 208 см. Шварцман – один из самых низких, 170 см.
В финале они поборются с Николой Мектичем и Мате Павичем (3) или с Фабио Фоньини и Симоне Болелли.