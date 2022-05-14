Изнер (208 см) и Шварцман (170 см) вышли в парный финал в Риме

и вышли в финал парного «Мастерса» в Риме.

В полуфинале они обыграли и Максимо Гонсалеса (6:4, 4:6, 11-9).

По ходу турнира Изнер и Шварцман выбили двукратных чемпионов «Больших шлемов» и пятых сеяных Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фара.

В одиночке американец и аргентинец оба выбыли во втором круге.

Изнер – первый игрок в истории, который за один год дошел до финалов трех «Мастерсов» с тремя разными партнерами. В Индиан-Уэллс он взял титул с , в Майами – с .

Изнер – один из самых высоких игроков в туре, его рост составляет 208 см. Шварцман – один из самых низких, 170 см.

В финале они поборются с Николой Мектичем и Мате Павичем (3) или с Фабио Фоньини и Симоне Болелли.

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