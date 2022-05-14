Броади о возможном лишении «Уимблдона» рейтинговых очков: «Было бы здорово, если бы ATP и WTA сообщали игрокам о решениях, касающихся очков за травяной сезон»

Британские игроки высказались о возможном лишении «Уимблдона» рейтинговых очков в ответ на отстранение теннисистов из России и Беларуси.

«Было бы здорово, если бы ATP и WTA сообщали игрокам о решениях, касающихся очков за травяной сезон. Возможно, даже провели бы голосование о том, что думают игроки. В конце концов, это ассоциации игроков...» – написал в твиттере .

Также на этому тему высказалась Тара Мур.

«Кто-нибудь может мне объяснить, как Совет игроков WTA (который должен представлять игроков) проголосовал за лишение «Уимблдона» очков и даже не спросил ни одного игрока не из Совета?!?!

Совет игроков ATP тоже за это проголосовал».

Ей ответила , которая входит в Совет.

«Пожалуйста, не распространяй ложную информацию, у тебя есть все необходимые инструменты для продуктивного общения с WTA и представителями Совета игроков. Пожалуйста, обращайся, если у тебя есть вопросы!»

«Нам сказали, что именно к этому Совет игроков WTA склоняется перед «Уимблдоном». Не совсем понятно, почему нам об этом говорят, если это неправда. Кроме того, игроки не получили никакой информации от ATP или WTA. Мы просто ждем. Может, начать действовать проактивнее. Спасибо», – написала Мур.

Ранее The Telegraph сообщала, что Совет игроков ATP хочет, чтобы на «Уимблдоне» и других турнирах в Великобритании в этом году не разыгрывались очки и что к этому же склоняется .

По данным Daily Mail, также рассматривала идею вдвое сократить количество очков, разыгрываемых на британских турнирах перед «Большим шлемом».

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