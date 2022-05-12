Швентек о победе над Азаренко: «Я очень довольна тем, насколько второй сет отличался от первого: я смогла начать с чистого листа»

прокомментировала победу над Викторией Азаренко в третьем круге в Риме (6:4, 6:1). На старте матча полька уступала 0:3 с двумя брейками, но затем взяла пять геймов подряд.

«Я не очень хорошо начала, и все это видели. Я очень довольна тем, как отреагировала и прибавила в первом сете. И тем, насколько второй отличался от первого: я смогла начать с чистого листа и поменять стиль игры. Для меня это самый позитивный итог».

Теперь она сыграет с .

«Бьянка – отличный игрок. Когда я смотрела ее матчи в прошлом году, меня поразило разнообразие, ее укороченные. Очень здорово наблюдать за ее игрой. Впереди захватывающий матч, но для меня главное – с каждым разом комфортнее чувствовать себя на грунте».

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