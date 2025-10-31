Оже-Альяссим прервал 10-матчевую победную серию Вашеро на «Мастерсах» и четвертый раз вышел в полуфинал
Феликс Оже-Альяссим обыграл Валентина Вашеро на «Мастерсе» в Париже – 6:2, 6:2.
Оже-Альяссим вышел в 1/2 «Мастерса» впервые за полтора года. В целом для него это будет четвертый полуфинал такого уровня. В Париже он уже доходил до этой стадии в 2022-м.
Прервалась 10-матчевая победная серия Вашеро на «Мастерсах». По итогам недели он дебютирует в топ-30.
За место в финале Оже-Альяссим сыграет с Александром Бубликом или Алексом де Минауром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
