Швентек выиграла 25-й матч подряд

обыграла Викторию Азаренко в третьем круге турнира в Риме (6:4, 6:1).

В первом сете Азаренко повела 3:0 с двумя брейками. После того, как Швентек отыграла один, Азаренко могла снова повести с двумя, но не реализовала брейк-пойнт.

В итоге Швентек выиграла пять геймов подряд, счет стал 5:3 в ее пользу. Однако в следующем гейме она не подала на партию: белоруска спасла четыре сетбола. Швентек выиграла партию с шестого сетбола.

Азаренко начала вторую партию с брейка, но затем Швентек выиграла шесть геймов подряд.

Швентек вышла в четвертьфинал на семи из восьми турниров, которые провела в этом году (исключение – Дубай).

Она одержала 25-ю победу подряд.

Теперь действующая чемпионка встретится с .

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