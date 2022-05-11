Андрееску – Радукану: «Быть в туре нелегко: сезон очень длинный, а травмы – это часть тенниса»

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску поделилась советом с действующей чемпионкой Эммой Радукану.

«Думаю, Эмма должна сама испытать некоторые вещи, чтобы понять, что ей нужно. Но когда играешь с лучшими, нужно правильно питаться, строить правильный план на игру, быть готовой физически, психологически, эмоционально.

Быть в туре нелегко. Сезон очень длинный – с января по октябрь ты постоянно играешь. Нужно правильно планировать тренировки, турниры и все такое.

И еще нужно понимать, что травмы – это часть тенниса. Лучшее, что можно сделать, – это попробовать их предотвратить. Это тот совет, который я могу ей дать».

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