Радукану о травме спины: «Не понимала, насколько все плохо, пока не вышла на корт. Я все еще учусь прислушиваться к своему телу»

Эмма Радукану рассказала о травме спины, из-за которой снялась с турнира в Риме. Британка не доиграла матч второго круга против Бьянки Андрееску (2:6, 1:2, отказ).

«Я не понимала, насколько все плохо, пока не вышла на корт. Я все еще учусь прислушиваться к своему телу. Просто это происходит на больших турнирах, а не на маленьких.

Думаю, последние несколько недель были очень позитивными. Я многое узнала о себе и лучше адаптировалась к этому покрытию. Но, конечно, чтобы сделать следующий шаг, нужно убедиться, что спина в полном порядке».

Также она высказалась о разнице в нагрузках между тренировками и матчами.

«Это странно, потому что тренироваться я могу по несколько часов в день. Но качество ударов, которые нужно принимать на тренировках, не сравнится с реальными матчами – они забирают гораздо больше энергии.

После первого круга в Штутгарте, где я выиграла 6:1, 6:2, на следующий день я была абсолютно разбита».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе