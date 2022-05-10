Португальского судью пожизненно отстранили за нарушение антикоррупционных правил

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Португальский судья Даниэль Зеферино пожизненно отстранен от работы за нарушение антикоррупционных правил.

Зеферино обвинялся в манипулировании результатами матча при вводе счета (для гарантированной победы определенных ставок). Нарушение произошло в 2020 году на мужском 15-тысячнике ITF. Португалец признался и не стал оспаривать обвинения.

ITIA отстранила Зеферино пожизненно, приняв во внимание серьезность многочисленных нарушений. Он больше не сможет судить теннисные турниры под эгидой любой международной или национальной ассоциации.

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