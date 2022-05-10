В Гвадалахаре осенью пройдет турнир WTA 1000. Его перенесут в Мексику из Китая (Milenio)

В Гвадалахаре в октябре пройдет турнир WTA 1000, сообщает издание Milenio.

В Мексику перенесут один из осенних китайских турниров. WTA приняла решение не проводить соревнования в Китае, в том числе тысячники в Ухане и Пекине, пока власти не выполнят требования по делу Шуай Пэн.

Глава WTA Стив Саймон поедет в Гвадалахару, чтобы оценить, что нужно преобразовать в теннисном комплексе, и встретиться с организаторами. На встрече, которая начнется 16 мая, будут определены точные даты соревнований и другие детали. Ожидается, что в этот же день официально объявят о переносе.

Напомним, в прошлом году в Гвадалахару переносили итоговый турнир, который должен был состояться в Шэньчжэне.

В домогательствах не обвиняла, не пропадала, цензуре не подвергалась. Интервью Шуай Пэн под присмотром чиновника

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