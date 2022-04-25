Глава WTA о деле Шуай Пэн: «Мы надеемся вернуться в Китай в 2023 году с решением, которое покажет, что удалось достичь прогресса»

Глава WTA Стив Саймон высказался о деле .

Напомним, обеспокоенность за жизнь и безопасность Шуай Пэн появились после того, как она обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии. После этого в китайских соцсетях началась цензурная кампания, а сама теннисистка на некоторое время пропала.

В результате инцидента WTA отказалась проводить турниры в Китае. Ассоциация потребовала официального расследования обвинений и встречи с Шуай Пэн.

Позже Шуай Пэн заявила, что никого ни в чем не обвиняла.

«Мы по-прежнему стремимся найти решение. Мы хотим найти такое, которое устроит Пэн, устроит китайское правительство и устроит нас.

Мы не собираемся уходить из Китая. На данный момент мы приостановили свою деятельность в стране. Так будет до тех пор, пока мы не найдем решение.

Мы не общались с Пэн в последнее время, и мир не видел ее после Олимпиады.

Мы сохраним твердость. Мы надеемся вернуться туда в 2023 году с решением, которое покажет, что в этом деле удалось достичь прогресса. Это будет победа для всего мира, если у нас получится этого добиться.

Не думаю, что можно изменить мир, убегая от проблем. Нужно самим создавать перемены.

Возможно, это будет не все, чего мы хотим. Но мы должны найти решение, тот баланс, который позволит нам вернуться и увидеть прогресс в этом вопросе».

WTA пока не объявила расписание на часть сезона после , но, по словам Саймона, оно появится в ближайшие две-три недели.

Также Саймон прокомментировал тот факт, что ATP не стала отменять турниры в Китае.

«Отличие в том, что пострадал не их игрок. В данный момент они должны принимать собственные решения.

Хотели бы мы получить от них поддержку в вопросах, которые отстаиваем? Безусловно. Но мы не пытаемся каким-либо образом повлиять на их решение, оно должно быть их собственным».

В домогательствах не обвиняла, не пропадала, цензуре не подвергалась. Интервью Шуай Пэн под присмотром чиновника

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