Пегула об успехах на грунте: «Наверное, впервые я могу сказать, что выиграла больше матчей, чем Ига»

Теги WTA Mutua Madrid Open Джессика Пегула Онс Жабер Ига Швентек Теннис

Американка Джессика Пегула прокомментировала успехи на грунте. Она вышла в финал турнира в Мадриде, где проиграла Онс Жабер. До этого на грунтовых турнирах Пегула только однажды играла в четвертьфинале.

«Один человек, с которым я раньше работала, мне сказал: «Мне очень нравится, как ты сейчас играешь». И я такая: «Да, но отстойно, что это пришлось на грунтовый сезон». Он мне: «Зачем ты так говоришь? Это же хорошо».

И я: «Возможно».

Видимо, и правда хорошо.

Я чувствую, что стала намного лучше двигаться по сравнению с прошлым годом. И для меня выигрывать много матчей на грунте – это новый опыт. Наверное, впервые я могу сказать, что выиграла больше матчей, чем Ига. И вряд ли так будет долго продолжаться, да?

Так что пока буду радоваться (улыбается)».

Первая ракетка мира Ига Швентек в этом году выиграла на грунте четыре матча (взяла титул в Штутгарте), а Пегула – шесть.

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