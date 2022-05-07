Eurosport хочет, чтобы Беккер комментировал «Ролан Гаррос» из тюрьмы

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер, в Великобритании приговоренный к 30 месяцам тюрьмы, может продолжить работу комментатором прямо из заключения.

Беккер сотрудничает с каналом Eurosport, и его лыжный комментатор Франк Верндл рассказал, что руководство не хочет разрывать контракт.

«Сейчас менеджеры Eurosport выясняют у юристов Беккера, получится ли организовать для него домашнюю студию в тюрьме», – заявил Верндл.

При этом в тюрьме, где Беккер должен отбывать заключение, запрещено даже владение мобильным телефоном.

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