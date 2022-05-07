Андрей Рублев: «Сыграть на «Уимблдоне» уже особо не надеюсь»

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал отстранение игроков из России от «Уимблдона».

«Я уже особо не надеюсь. Они о своем решении уже объявили, и я не думаю, что теперь отступят. Если что-то изменится, будет очень здорово.

Я уже говорил, почему не вижу в этом логики. Если мы будем играть, то сможем помочь куда больше, чем если будем отстранены.

По-моему, между ATP и «Уимблдоном» еще идут какие-то переговоры. Посмотрим, чем все кончится. Но особой надежды у меня нет».

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