Андрей Рублев: «Сыграть на «Уимблдоне» уже особо не надеюсь»

Восьмая ракетка мира прокомментировал отстранение игроков из России от «Уимблдона».

«Я уже особо не надеюсь. Они о своем решении уже объявили, и я не думаю, что теперь отступят. Если что-то изменится, будет очень здорово.

Я уже говорил, почему не вижу в этом логики. Если мы будем играть, то сможем помочь куда больше, чем если будем отстранены.

По-моему, между и «Уимблдоном» еще идут какие-то переговоры. Посмотрим, чем все кончится. Но особой надежды у меня нет».

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