Тарпищев о матче Рублева и Циципаса в Мадриде: «Преимущество Стефаноса в разнообразии, но Андрей может сыграть агрессивно»

Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем матче Андрея Рублева против Стефаноса Циципаса. Россиянин и грек сыграют друг с другом в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

«Циципас очень прилично играет на грунте и более разнообразен, чем Рублев. Результат матча будет зависеть от того, насколько Рублев будет агрессивен и насколько он будет использовать свои атакующие вариации. Но Циципас очень сильно играет.

Выиграет ли победитель этой пары весь турнир? Нет. Сетка Надаля и Алькараса сильнее. Там более цепкие игроки, на грунте это ключевой момент. Циципас сейчас берет за счет большей разнообразности в плане атакующих действий. Поэтому в этом плане он имеет преимущество.

Рублеву главное подавать, чтобы выбить 70-72%. И ровно подавать. Естественно, что вторая подача тоже проблематична с позиции разнообразия. Подача будет иметь решающую роль для Рублева для достижения результата», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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